Von der Leyen | All' Italia servono investimenti | col Recovery fund può reinventarsi

(Di sabato 28 novembre 2020) “Next generation Eu porterà un’ondata senza precedenti dipubblici per l’economiana, ma questo solo se l’entra in gioco, con volontà nell’apportare riforme e un approccio strategico negli”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo intervento alla inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 alla Bocconi. Il”è una possibilità per l’di”. Le risorse “non dovrebbero servire solo a far ripartire l’economia; dobbiamo utilizzarle anche per far evolvere le nostre economie e renderle più verdi, più digitali e più capaci di resistere agli shock. Questo risultato non può essere raggiunto da Bruxelles. Tutti i paesi europei devono ...