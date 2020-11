Università: a Bocconi Milano 376 professori, 20% stranieri e 31% donne (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Oltre 14.900 studenti, di cui il 23% stranieri, e 376 professori, di cui il 20% internazionali e oltre il 31% donne. Sono alcuni dei numeri dell'Università Bocconi di Milano, che oggi inaugura l'anno accademico 2020-2021. Con gli ultimi 22 nuovi ingressi nel nuovo anno accademico il corpo docenti si compone di 376 professori, con i docenti stranieri che sono aumentati del 36% rispetto a cinque anni fa. Il numero delle donne full professor negli ultimi cinque anni è cresciuto del 113%, passando dal 7% al 14,9%, risultato delle politiche dell'ateneo, che ha anche nominato Catherine De Vries a prorettore alla Diversità e all'inclusione. “Con i nuovi ingressi e la loro distribuzione per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020), 28 nov. (Adnkronos) - Oltre 14.900 studenti, di cui il 23%, e 376, di cui il 20% internazionali e oltre il 31%. Sono alcuni dei numeri dell'di, che oggi inaugura l'anno accademico 2020-2021. Con gli ultimi 22 nuovi ingressi nel nuovo anno accademico il corpo docenti si compone di 376, con i docentiche sono aumentati del 36% rispetto a cinque anni fa. Il numero dellefull professor negli ultimi cinque anni è cresciuto del 113%, passando dal 7% al 14,9%, risultato delle politiche dell'ateneo, che ha anche nominato Catherine De Vries a prorettore alla Diversità e all'inclusione. “Con i nuovi ingressi e la loro distribuzione per ...

