Scuola e trasporti, braccio di ferro sul rientro. Dirigenti regionali: 'Difficile scaglionare orari'. I piani in Piemonte e Lazio: più bus e autisti (Di sabato 28 novembre 2020) Guerra fredda tra la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e la collega dei trasporti Paola De Micheli. Dopo le dichiarazioni dell'inquilina di villa Patrizi sui mancati scaglionamenti degli ingressi scolastici e sull'ipotesi di usare il sabato e la domenica per fare lezione alle superiori, è aumentata la tensione. La ministra Azzolina non ha voluto commentare le parole della collega certa del lavoro fatto con il Piano Scuola e nessuno in viale Trastevere ha scelto di uscire dal coro. A parlare sono, invece, gli uffici periferici del ministero dell'Istruzione e i Dirigenti scolastici. L'idea di spalmare gli scaglionamenti su tutta la giornata non piace alla maggior parte dei Dirigenti degli uffici scolastici regionali. E' vero, ammettono i capi degli Usr, che fino ad oggi gli scaglionamenti non sono ...

