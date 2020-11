Porto e detenzione illegale di armi: assolto 42enne di Arpaia (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa III Sezione della Corte di Appello di Napoli, accogliendo l’appello dell’Avv. Vittorio Fucci, ha assolto Raffaele Sgambato, di 42 anni, di Arpaia, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento che, in primo grado, lo aveva condannato, con rito abbreviato, ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per Porto e detenzione illegale di armi e di cartucce (10 bombe carta, ordigni esplosivi con miccia lunga, 2 bombe mortaio e 300 cartucce di vario tipo, calibro e marca), nonché per ricettazione aggravata. I fatti, che destarono scalpore, si erano verificati in Arpaia tra il 2016 ed il 2017. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa III Sezione della Corte di Appello di Napoli, accogliendo l’appello dell’Avv. Vittorio Fucci, haRaffaele Sgambato, di 42 anni, di, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento che, in primo grado, lo aveva condannato, con rito abbreviato, ad 1 anno e 6 mesi di reclusione perdie di cartucce (10 bombe carta, ordigni esplosivi con miccia lunga, 2 bombe mortaio e 300 cartucce di vario tipo, calibro e marca), nonché per ricettazione aggravata. I fatti, che destarono scalpore, si erano verificati intra il 2016 ed il 2017. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

