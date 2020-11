Morte Maradona, l’omaggio di Boscaglia: “Diego il più grande di tutti i tempi, suo ricordo indelebile” (Di sabato 28 novembre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, in programma domani, domenica 29 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00. Nel corso dell'intervista, l'allenatore rosanero ha detto la sua anche su Diego Armando Maradona, morto mercoledì pomeriggio nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa.Di seguito, le sue dichiarazioni."Maradona? La notizia ci ha resi tutti molto tristi. Cosa dire di un giocatore che ha vissuto di successi, di genialità e anche di eccessi? E' un peccato perderlo a 60 anni. Per me il più ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, in programma domani, domenica 29 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00. Nel corso dell'intervista, l'allenatore rosanero ha detto la sua anche su Diego Armando, morto mercoledì pomeriggio nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa.Di seguito, le sue dichiarazioni."? La notizia ci ha resimolto tristi. Cosa dire di un giocatore che ha vissuto di successi, di genialità e anche di eccessi? E' un peccato perderlo a 60 anni. Per me il più ...

Ma Maradona amava il rugby e più volte aveva assistito ai test match dei Pumas contro gli All Blacks. E questo era il primo incontro di una nazionale argentina dopo la sua morte. Pochi secondi per ...

Napoli, folla per Diego in strada, l’ira dei medici: "Grosso errore"

Quelli che sì, ha ragione lui e quelli che "secondo me il sindaco leghista non capisce cosa significa l'emozione di un popolo". La morte del pibe de oro e la celebrazione ultima ...

