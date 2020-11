LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: pochissima azione in pista, si attendono i big sul tracciato (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.25 Gasly sale in vetta in 1:30.232, ma ecco Perez che stampa 1:30.159 e si porta in prima posizione 12.24 Lando Norris 1:30.394 sale in vetta, ma Alexander Albon lo scalza per 33 millesimi, terzo Leclerc a 34! 12.23 Sebastian Vettel si lancia, arriva al T1 con 226 millesimi di vantaggio su Raikkonen, quindi al T2 con 119 nonostante il traffico, chiude in 1:31.926 dovendo alzare il ritmo. Davanti a tutti Giovinazzi in 1:31.025 12.21 Finalmente arrivano i piloti! In azione Vettel e Leclerc, quindi Stroll, Sainz e Norris, si inizia a fare sul serio! 12.20 RIEPILOGO TEMPI DOPO 20 MINUTI 1 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’31?247 5 2 63 G. Russell Williams +00?209 1’31?456 3 3 6 N. Latifi Williams +00?505 1’31?752 5 12.19 La Ferrari conferma che Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25 Gasly sale in vetta in 1:30.232, ma ecco Perez che stampa 1:30.159 e si porta in prima posizione 12.24 Lando Norris 1:30.394 sale in vetta, ma Alexander Albon lo scalza per 33 millesimi, terzo Leclerc a 34! 12.23 Sebastian Vettel si lancia, arriva al T1 con 226 millesimi di vantaggio su Raikkonen, quindi al T2 con 119 nonostante il traffico, chiude in 1:31.926 dovendo alzare il ritmo. Davanti a tutti Giovinazzi in 1:31.025 12.21 Finalmente arrivano i piloti! InVettel e Leclerc, quindi Stroll, Sainz e Norris, si inizia a fare sul serio! 12.20 RIEPILOGO TEMPI DOPO 20 MINUTI 1 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’31?247 5 2 63 G. Russell Williams +00?209 1’31?456 3 3 6 N. Latifi Williams +00?505 1’31?752 5 12.19 La Ferrari conferma che Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono ancora ...

SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: BOTTO ALBON (-40’ ?? #FP2) ? Il thailandese va a muro in uscita dall’ultima curva: pilota ok Il LI… - RadioLiveGP : Commento Live delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1 dal tracci… - OA_Sport : LIVE #F1, #BahrainGP in DIRETTA: tutto pronto per la FP3, si preparano le qualifiche a Sakhir #FErrari #Leclerc… - FormulaPassion : #F1 | Segui in diretta con noi le #FP3 del #BahrainGP ???? -