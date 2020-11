Le Regioni e i dati su contagi, ricoveri e morti: le falle del “sistema di monitoraggio” all’origine delle contestazioni sui numeri (Di sabato 28 novembre 2020) C’è chi ha riportato 45 posti di terapia intensiva che erano solo sulla carta, e chi s’è perso per strada 5mila tamponi in un solo giorno. Perfino il numero dei morti è soggetto a modifiche, perché il numero dichiarato il giorno prima è cambiato il giorno dopo con una semplice “nota di rettifica”, così come avviene per tutti gli altri indicatori. Positivi, dimessi, deceduti e posti di terapia intensiva etc. Su questi parametri la cabina di regia istituita da ministero e Iss classifica le Regioni per indice rischio e colore (giallo, arancione e rosso), e motiva la gradualità d’intervento da parte del governo. Ma quei numeri sono sempre più spesso contesi e contestati, usati anche per intavolare scontri politici, trattative, accuse e veleni. Quei dati sono “essenziali al monitoraggio della situazione epidemiologica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) C’è chi ha riportato 45 posti di terapia intensiva che erano solo sulla carta, e chi s’è perso per strada 5mila tamponi in un solo giorno. Perfino il numero deiè soggetto a modifiche, perché il numero dichiarato il giorno prima è cambiato il giorno dopo con una semplice “nota di rettifica”, così come avviene per tutti gli altri indicatori. Positivi, dimessi, deceduti e posti di terapia intensiva etc. Su questi parametri la cabina di regia istituita da ministero e Iss classifica leper indice rischio e colore (giallo, arancione e rosso), e motiva la gradualità d’intervento da parte del governo. Ma queisono sempre più spesso contesi e contestati, usati anche per intavolare scontri politici, trattative, accuse e veleni. Queisono “essenziali al monitoraggio della situazione epidemiologica e ...

fattoquotidiano : Dati gonfiati sulle terapie intensive in Veneto? Zaia si difende: “Nessun mistero. Noi i 1.000 respiratori ce li ab… - infoitinterno : Covid, ecco le regioni che sperano di cambiare colore. Oggi i nuovi dati. Scarica l'ultimo bollettino - 331_e_basta : @MelaLaChemist Per me le regioni non si sa che dati comunicano - clikservernet : Le Regioni e i dati su contagi, ricoveri e morti: le falle del “sistema di monitoraggio” all’origine delle contesta… - Noovyis : (Le Regioni e i dati su contagi, ricoveri e morti: le falle del “sistema di monitoraggio” all’origine delle contest… -