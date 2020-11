La Rai ordina in extremis il taglio del twerking di Loredana Bertè a “The Voice Senior” (Di sabato 28 novembre 2020) Salta all’ultimo momento lo spazio dedicato al twerking di Loredana Bertè, che doveva andare in onda durante la prima puntata di ‘The Voice Senior‘ su Rai1, con la conduzione di Antonella Clerici. Doveva essere, in particolare, un tutorial della regina del twerking, la cantante Elettra Lamborghini, a dare le istruzioni alla Bertè che, grazie al’insegnante Elettra, doveva poi cimentarsi da sola nel noto ballo basato sul movimento di fianchi e natiche. Alla base della decisione, fanno sapere in Viale Mazzini, una valutazione di opportunità condivisa dal direttore di Rai1 Coletta e dall’ad Rai Salini, a pochi giorni dal caso ‘Detto Fatto’, dove proprio un tutorial sul modo più sexy di fare la spesa è stato al centro della polemica. LEGGI ANCHE –> Loredana ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 novembre 2020) Salta all’ultimo momento lo spazio dedicato aldi, che doveva andare in onda durante la prima puntata di ‘TheSenior‘ su Rai1, con la conduzione di Antonella Clerici. Doveva essere, in particolare, un tutorial della regina del, la cantante Elettra Lamborghini, a dare le istruzioni allache, grazie al’insegnante Elettra, doveva poi cimentarsi da sola nel noto ballo basato sul movimento di fianchi e natiche. Alla base della decisione, fanno sapere in Viale Mazzini, una valutazione di opportunità condivisa dal direttore di Rai1 Coletta e dall’ad Rai Salini, a pochi giorni dal caso ‘Detto Fatto’, dove proprio un tutorial sul modo più sexy di fare la spesa è stato al centro della polemica. LEGGI ANCHE –>...

repubblica : Rai, 'The voice senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè - infoitcultura : Rai, “The Voice Senior” si salva in extremis: l’ad Salini ordina il taglio del twerking di Loredana Bertè e lo show… - rete22ottobre : Rai, 'The Voice Senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè… - EmilioBerettaF1 : Rai, 'The Voice Senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè - infoitcultura : Rai, 'The Voice Senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè -