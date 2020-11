Juventus, Pirlo: “Non riusciamo a capire i momenti della partita. CR7 era stanco, doveva recuperare” (Di sabato 28 novembre 2020) La Juventus non decolla, non è un caso l'analisi amara di Pirlo nel post Benevento: "Avevamo gestito bene il primo tempo, eravamo andati in vantaggio, potevamo chiuderla, perchè abbiamo avuto delle occasioni per chiudere la partita, però non riusciamo ancora a capire bene i momenti della partita - dichiara Pirlo ai microfoni di Sky Sport - . Poi sulla rete subita allo scadere del primo tempo: "Purtroppo non è il primo che prendiamo allo scadere, sia del primo che del secondo, quindi dobbiamo crescere velocemente perchè dobbiamo capire che le partite non sono tutte uguali, i momenti delle partite non sono tutti uguali e vanno gestiti in modo diverso. Nel finale purtroppo c'è stato un po' di nervosismo, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Lanon decolla, non è un caso l'analisi amara dinel post Benevento: "Avevamo gestito bene il primo tempo, eravamo andati in vantaggio, potevamo chiuderla, perchè abbiamo avuto delle occasioni per chiudere la, però nonancora abene i- dichiaraai microfoni di Sky Sport - . Poi sulla rete subita allo scadere del primo tempo: "Purtroppo non è il primo che prendiamo allo scadere, sia del primo che del secondo, quindi dobbiamo crescere velocemente perchè dobbiamoche le partite non sono tutte uguali, idelle partite non sono tutti uguali e vanno gestiti in modo diverso. Nel finale purtroppo c'è stato un po' di nervosismo, ...

