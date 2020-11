Juventus, Dragusin scalpita: chance con il Benevento? (Di sabato 28 novembre 2020) La Juventus è forte di aver ritrovato la disponibilità di Matthijs de Ligt, autentico pilastro della difesa bianconera presente e futura. Una volta che Chiellini e Bonucci avranno appeso gli scarpini al chiodo, la società torinese concentrerà i propri sforzi alla ricerca di sostituti di qualità e di esperienza internazionale, da affiancare all’ex Ajax sopracitato ed alla giovane promessa Merih Demiral. Tuttavia, pensando al presente, una valida alternativa per il ruolo di difensore centrale, Andrea Pirlo potrebbe averla già in casa. Si tratta di Radu Dragusin, ultimamente sempre tra i convocati del Maestro. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, dalla Spagna insistono: "Paratici pronto a chiudere" LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala verso la cessione? Il Villarreal propone lo scambio Radu Dragusin, difensore della Juventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 28 novembre 2020) Laè forte di aver ritrovato la disponibilità di Matthijs de Ligt, autentico pilastro della difesa bianconera presente e futura. Una volta che Chiellini e Bonucci avranno appeso gli scarpini al chiodo, la società torinese concentrerà i propri sforzi alla ricerca di sostituti di qualità e di esperienza internazionale, da affiancare all’ex Ajax sopracitato ed alla giovane promessa Merih Demiral. Tuttavia, pensando al presente, una valida alternativa per il ruolo di difensore centrale, Andrea Pirlo potrebbe averla già in casa. Si tratta di Radu, ultimamente sempre tra i convocati del Maestro. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, dalla Spagna insistono: "Paratici pronto a chiudere" LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala verso la cessione? Il Villarreal propone lo scambio Radu, difensore della...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dragusin Chi è Radu Dragusin, il difensore classe 2002 della Juventus che si ispira a Van Dijk Goal.com Juventus, Dragusin scalpita: chance con il Benevento?

Convocati, tutte le decisioni LIVE: la scelta su Smalling! Fuori Ronaldo, c’è Bonucci

