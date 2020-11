Inter convincente | Sassuolo sconfitto 3-0 a Reggio Emilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020)(ITALPRESS) – L'è tornata. Letale in zona gol, lucida in fase di costruzione e perfetta su distanze e transizioni, la squadra di Antonio Conte batte ilper 3-0 al Mapei Stadium e reagisce a critiche e malumori dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Senza Lukaku dal 1? (turno di riposo in panchina) è Lautaro ad indossare la veste del trascinatore. Il Toro al 4? costruisce la rete del vantaggio fiondandosi su una palla in profondità, vincendo il duello fisico con Chiriches e servendo ad Alexis Sanchez una palla comoda da appoggiare in rete per l'1-0. Per Vidal – nel mirino della critica per l'espulsione a San Siro di mercoledì – c'è la soddisfazione invece di propiziare l'autogol del 2-0 al 14? con un tiro-cross che sbatte sul corpo di Chiriches prima di rotolare oltre la ...