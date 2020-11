Guendalina Tavassi: dopo i video, la gogna dei fan. Ne esce distrutta (Di sabato 28 novembre 2020) Guendalina Tavassi, 34 anni, é una nota influencer romana. Ultimamente sono molti i gossip che la circondano, l’ultimo dei quali sembrerebbe averla turbata profondamente. Possiamo ricordare nei panni di attrice per l’apparizione nel film “I due soliti idioti”, sequel del divertentissimo film comico. Salita alla ribalta dopo l’undicesima edizione del “Grande Fratello”, che l’ha vista come una dei principali protagonisti del reality. Guendalina infatti quell’anno riuscì a resistere per ben 22 settimane nella casa, risultando spesso come uno dei personaggi più apprezzati vincendo svariate nomination. Nel 2013, anno successivo ai suoi film, conosce l’attuale marito Umberto D’Aponte del quale, seppur sposato con un volto noto, si conosce ben poco. Sappiamo solo che è un imprenditore originario di Napoli, ... Leggi su kronic (Di sabato 28 novembre 2020), 34 anni, é una nota influencer romana. Ultimamente sono molti i gossip che la circondano, l’ultimo dei quali sembrerebbe averla turbata profondamente. Possiamo ricordare nei panni di attrice per l’apparizione nel film “I due soliti idioti”, sequel del divertentissimo film comico. Salita alla ribaltal’undicesima edizione del “Grande Fratello”, che l’ha vista come una dei principali protagonisti del reality.infatti quell’anno riuscì a resistere per ben 22 settimane nella casa, risultando spesso come uno dei personaggi più apprezzati vincendo svariate nomination. Nel 2013, anno successivo ai suoi film, conosce l’attuale marito Umberto D’Aponte del quale, seppur sposato con un volto noto, si conosce ben poco. Sappiamo solo che è un imprenditore originario di Napoli, ...

Ora è toccato a Guendalina Tavassi, ex gieffina, che è ancora sotto choc per quello che le è accaduto in questi giorni. Il telefono di Guendalina è stato hackerata e il suo iCloud è stato rubato.

