Grande Fratello Vip 5: tra i concorrenti un ex di Dayane Mello e di Temptation Island? (Di sabato 28 novembre 2020) Ci siamo. Quello che sta per arrivare sarà un lunedì tutto speciale per i concorrenti della casa di Grande Fratello VIP. Lunedì 30 novembre sarà tutta un’altra storia, ai VIP già in casa (chi dall’inizio del 14 settembre, chi solo da pochi giorni) si aggiungeranno nuovi concorrenti che andranno a rimescolare le carte. Direttamente da Casa Chi, Alfonso Signorini ha pensato bene di anticipare perlomeno qualcosa di ciò che ci aspetteremo. Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island. Dopo Selvaggia Roma che, ricordiamo, è stata concorrente anni fa insieme al suo ex Francesco Chiofalo e Pierpaolo Pretelli che ne ha ... Leggi su gossipblog (Di sabato 28 novembre 2020) Ci siamo. Quello che sta per arrivare sarà un lunedì tutto speciale per idella casa diVIP. Lunedì 30 novembre sarà tutta un’altra storia, ai VIP già in casa (chi dall’inizio del 14 settembre, chi solo da pochi giorni) si aggiungeranno nuoviche andranno a rimescolare le carte. Direttamente da Casa Chi, Alfonso Signorini ha pensato bene di anticipare perlomeno qualcosa di ciò che ci aspetteremo. Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da. Dopo Selvaggia Roma che, ricordiamo, è stata concorrente anni fa insieme al suo ex Francesco Chiofalo e Pierpaolo Pretelli che ne ha ...

trash_italiano : #GFVIP, Mediaset ci ripensa e lo piazza di nuovo al venerdì contro #TheVoiceSenior - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - Blusba : - EugenioVedovot1 : Tommaso è il Re del Grande Fratello e la Ruta disse che Tommy toglie le energie...are you okay baby? #GFVIP -