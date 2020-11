Governo: Calenda, 'rimpasto porta più conflitti, chiamare di volata Draghi' (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Meccanismo standard: 1) Elegia di Conte forever; 2) non può fare tutto da solo” quando il gradimento cala; 3) rimpasto per finire. Ma Conte quello era e quello rimane. Tutto questo porterà solo più conflitti e confusione. Sarebbe ora di assumersi le responsabilità fino in fondo". Lo scrive Carlo Calenda, a proposito del rimpasto di Governo. "Quello che avrei fatto è combattere alle elezioni. Quello che farei è chiamare di volata Mario Draghi e fare un Governo sostenuto dalla stessa coalizione che sostiene la Commissione Europea, formato da bravi amministratori. Perché altrimenti non cambierà nulla", aggiunge il leader di Azione in un altro tweet. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Meccanismo standard: 1) Elegia di Conte forever; 2) non può fare tutto da solo” quando il gradimento cala; 3)per finire. Ma Conte quello era e quello rimane. Tutto questo porterà solo piùe confusione. Sarebbe ora di assumersi le responsabilità fino in fondo". Lo scrive Carlo, a proposito deldi. "Quello che avrei fatto è combattere alle elezioni. Quello che farei èdiMarioe fare unsostenuto dalla stessa coalizione che sostiene la Commissione Europea, formato da bravi amministratori. Perché altrimenti non cambierà nulla", aggiunge il leader di Azione in un altro tweet.

TV7Benevento : Governo: Calenda, 'rimpasto porta più conflitti, chiamare di volata Draghi'... - kk_thay2 : @vitalbaa Tutto quello che fa Calenda adesso in parlamento non conta niente perché non è rappresentato, è ininfluen… - StefanoCuccu9 : @CarloCalenda Quanto sei banale Calenda, uno che auspica un governo del Presidente con cani e porci, giusto per far… - IBezdomnyj : RT @RadioRadioWeb: 'La serietà è scomparsa dal #Governo. Non ce la facciamo più ad ascoltare queste cose buttate lì come se si stesse al ba… - RadioRadioWeb : 'La serietà è scomparsa dal #Governo. Non ce la facciamo più ad ascoltare queste cose buttate lì come se si stesse… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Calenda Governo: Calenda, 'rimpasto porta più conflitti, chiamare di volata Draghi' Il Tempo Governo: Calenda, 'rimpasto porta più conflitti, chiamare di volata Draghi'

Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Meccanismo standard: 1) Elegia di Conte forever; 2) non può fare tutto da solo” quando il gradimento cala; 3) rimpasto per finire. Ma Conte quello era e quello rimane. Tutt ...

Ilva, ira di Calenda dopo la rottura del tavolo: “E’ populismo sindacale”

Ora la palla passa al nuovo governo", spiega ancora. Secondo Calenda il principale responsabile dell'accaduto è l'Usb. "Tutti si sono messi ad inseguirla – argomenta il titolare del Mise – Uil e Fiom ...

Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Meccanismo standard: 1) Elegia di Conte forever; 2) non può fare tutto da solo” quando il gradimento cala; 3) rimpasto per finire. Ma Conte quello era e quello rimane. Tutt ...Ora la palla passa al nuovo governo", spiega ancora. Secondo Calenda il principale responsabile dell'accaduto è l'Usb. "Tutti si sono messi ad inseguirla – argomenta il titolare del Mise – Uil e Fiom ...