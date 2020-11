Elisabetta Gregoraci vs Giulia | la verità sullo scontro in Sardegna | “Parole definitive contro la Salemi”

Leggi su biccy

(Di sabato 28 novembre 2020) Lunedì note dopo la puntata del GF VipSalemi hanno litigato tirando in ballo anche vecchie ruggini che risalgono alla scorsa estate passata in. L’ex signora Briatore ha accusato la coinquilina di aver elemosinato favori e aver messaggiato con Flavio, la Salemi Power invece ha dato della snob altezzosa alla badessa calabrese. Le due hanno tirato in ballo anche alcuni amici presenti durante i loro scontri estivi, Domenico Zambelli e Raffaella Zardo, che nei giorni scorsi sono intervenuti su Instagram raccontando la loro. Gabriele Parpiglia era in Costa Smeralda proprio nel periodo in cui c’erano anche EliGreg e la Salemi. Il giornalista a Casa Chi ha raccontato quello che è successo in quei giorni in. “Il primo saluto tra le due ...