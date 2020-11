Dua Lipa Star dance pop con live event Studio 2054 (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA, NOV 28 - "Tu vuoi una canzone senza tempo, io voglio cambiare il gioco". Il primo verso di Future Nostalgia, il brano che ha dato il titolo al secondo album della popStar britannica d'origine ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA, NOV 28 - "Tu vuoi una canzone senza tempo, io voglio cambiare il gioco". Il primo verso di Future Nostalgia, il brano che ha dato il titolo al secondo album della popbritannica d'origine ...

L`album è stato anticipato da due singoli: da "Prisoner" ft. Dua Lipa, accompagnato da un video diretto da Alana Oherlihy e dalla stessa Miley che in meno di una settimana ha raggiunto oltre 19 ...

Dua Lipa Star dance pop con live event Studio 2054

Il primo verso di Future Nostalgia, il brano che ha dato il titolo al secondo album della popstar britannica d'origine kosovara, Dua Lipa, classe 1995, uscito a marzo (disco multiplatino che le ha ...

