Covid, in Piemonte confermata didattica a distanza per seconda e terza media (Di sabato 28 novembre 2020) commenta Ansa Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza che conferma la didattica a distanza per la seconda e terza media. 'Dobbiamo avere buonsenso ed essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 novembre 2020) commenta Ansa Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza che conferma laper la. 'Dobbiamo avere buonsenso ed essere ...

TgrPiemonte : +++ #Covid, il Piemonte diventa zona arancione insieme a Lombardia e Calabria. L'ordinanza del ministro Speranza en… - Agenzia_Ansa : Calabria, Lombardia e Piemonte in arancione. Area gialla per Liguria e Sicilia. Nuova ordinanza del ministro Speran… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre L'emergenza sanitaria della seconda ondata di #Covid19 ha travolto anche… - zazoomblog : Covid in Piemonte confermata didattica a distanza per seconda e terza media - #Covid #Piemonte #confermata - Ansa_Piemonte : Covid: Torino amplia fino al 24 dicembre orario dei mercati. Appendino firma ordinanza che estende aperture #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Piemonte Coronavirus Piemonte, 2.157 contagi e 98 morti: il bollettino Adnkronos Dpcm Natale e Capodanno, ristoranti chiusi. Le decisioni del Governo per le feste

Dpcm nuovo per le feste natalizie, cosa cambierà? Ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, coprifuoco alle 22 anche a Capodanno, Regioni blindate: in arrivo un nuovo Dpcm. Il Natale ...

Regioni arancioni, rosse e gialle: Lombardia, Calabria e Piemonte da domani cambiano colore. La nuova ordinanza del ministro Speranza

Regioni rosse, arancioni o gialle: da domenica si cambia. Mentre la curva dei contagi da Covid-19 in Italia comincia a scendere, le Regioni modificano il loro colore. Calabria, Lombardia e ...

Dpcm nuovo per le feste natalizie, cosa cambierà? Ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, coprifuoco alle 22 anche a Capodanno, Regioni blindate: in arrivo un nuovo Dpcm. Il Natale ...Regioni rosse, arancioni o gialle: da domenica si cambia. Mentre la curva dei contagi da Covid-19 in Italia comincia a scendere, le Regioni modificano il loro colore. Calabria, Lombardia e ...