Coronavirus, ultime notizie. Brusaferro: «Curva contagi decresce, ma in Italia situazione a metà. No raduni a Natale». Locatelli: «Numeri incompatibili con impianti sci». Oltre 400mila decessi in Ue. (Di sabato 28 novembre 2020) ? Usa, più di 13 milioni di casi? Los Angeles vieta raduni al di fuori della famiglia? In Messico record di contagi giornalieri, Oltre 12mila? Regno Unito, Rt sotto quota 1 per la prima volta da agosto? Lombardia, Piemonte e Calabria tornano arancioni. Sicilia e Liguria promosse a gialle ?Verso stop ristoranti a Natale e Santo Stefano: cosa è successo ieri 27 novembre

