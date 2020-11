“C’è il Mossad dietro l’uccisione dello scienziato iraniano”. Da Washington arrivano conferme (Di sabato 28 novembre 2020) C’è Israele dietro l’uccisione dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, considerato dall’intelligence Usa e di Israele la mente dei programmi segreti della Repubblica Islamica. Lo hanno detto al New York Times un funzionario americano e due ufficiali dell’intelligence. Chi era lo scienziato iraniano ucciso L’agguato a Fakhrizadeh è avvenuto a Damavand, nella provincia di Teheran. Gli attentatori hanno avviato un conflitto armato con le sue guardie del corpo. Una dinamica confermata dalle Guardie rivoluzionarie iraniane di cui lo scienziato era anche generale di brigata. “Un’auto è esplosa davanti al suo veicolo. A quel punto i terroristi hanno aperto il fuoco” uccidendo lo scienziato e una delle sue guardie del corpo. Questa la versione ufficiale del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020) C’è Israelenucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, considerato dall’intelligence Usa e di Israele la mente dei programmi segreti della Repubblica Islamica. Lo hanno detto al New York Times un funzionario americano e due ufficiali dell’intelligence. Chi era loiraniano ucciso L’agguato a Fakhrizadeh è avvenuto a Damavand, nella provincia di Teheran. Gli attentatori hanno avviato un conflitto armato con le sue guardie del corpo. Una dinamica confermata dalle Guardie rivoluzionarie iraniane di cui loera anche generale di brigata. “Un’auto è esplosa davanti al suo veicolo. A quel punto i terroristi hanno aperto il fuoco” uccidendo loe una delle sue guardie del corpo. Questa la versione ufficiale del ...

