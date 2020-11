Capitale dell’Ambiente 2024 | Brescia pronta a candidarsi

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 28 novembre 2020) Fresca di nomina adella Cultura per l’Italia nel 2023,punta ad ottenere un altro importante riconoscimento. La città lombarda, infatti, èad inviare la propria candidatura per diventare ancheper l’Europa. Si tratta di un obiettivo alquanto ambizioso per una realtà che sta già da tempo cercando di