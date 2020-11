All Blacks, l’Haka da brividi in onore di Maradona: impressionante -VIDEO (Di sabato 28 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo dello sport e l’omaggio riservato al campione da parte degli All Blacks è da brividi Ancora sotto shock il mondo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 28 novembre 2020) La morte di Diego Armandoha sconvolto il mondo dello sport e l’omaggio riservato al campione da parte degli Allè daAncora sotto shock il mondo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo dello sport e l'omaggio riservato al campione da parte degli All Blacks è da brividi ...

All Blacks onorano Maradona prima della battaglia con l'Argentina: davanti all'Haka la maglia nera col 10 - Com'è andata a finire - Highlights

Con la tensione prepartita che si tagliava con il coltello, il capitano degli All Blacks Sam Cane ha raggiunto a passi lenti il centrocampo e ha deposto sull'erba una maglia nera che non si era mai ...

Con la tensione prepartita che si tagliava con il coltello, il capitano degli All Blacks Sam Cane ha raggiunto a passi lenti il centrocampo e ha deposto sull'erba una maglia nera che non si era mai ...