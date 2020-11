Vela, Europei RS:X 2020: nessuna regata nel day-4. Camboni, Benedetti, Speciale e Maggetti alla Medal Race (Di venerdì 27 novembre 2020) Si è concluso con un nulla di fatto il day-4 degli Campionati Europei RS:X 2020 di scena a Vilamoura (Portogallo) a causa dello scarso vento, infatti, non si sono disputate le ultime tre regate in programma. Restano quindi immutate le classifiche. In campo maschile tra gli azzurri qualificati alla Medal Race Mattia Camboni e Daniele Benedetti rispettivamente 9° e 10° in classifica, purtroppo nessuno dei due italiani può puntare ad una medaglia. In vetta al momento l’israeliano Yoav Cohen con 35 punti seguito dal greco Byron Kokkalanis con 43 punti e dall’altro israeliano Shahar Zubari con 47 punti. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha accumulato 69 punti e, visto che nella regata conclusiva è possibile recuperare al massimo 18 punti (la differenza tra i 2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Si è concluso con un nulla di fatto il day-4 degli CampionatiRS:Xdi scena a Vilamoura (Portogallo) a causa dello scarso vento, infatti, non si sono disputate le ultime tre regate in programma. Restano quindi immutate le classifiche. In campo maschile tra gli azzurri qualificatiMattiae Danielerispettivamente 9° e 10° in classifica, purtroppo nessuno dei due italiani può puntare ad una medaglia. In vetta al momento l’israeliano Yoav Cohen con 35 punti seguito dal greco Byron Kokkalanis con 43 punti e dall’altro israeliano Shahar Zubari con 47 punti. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha accumulato 69 punti e, visto che nellaconclusiva è possibile recuperare al massimo 18 punti (la differenza tra i 2 ...

sportface2016 : #Windsurf, Europei 2020: comandano #Picon e #Cohen, #Camboni si allontana dal podio - OA_Sport : Vela, Europei RS:X 2020: Italia in lotta per le medaglie dopo due giornate. Camboni 4° tra gli uomini, Speciale e M… - LoSpecialistatv : ??Grandi eventi (Europei e Olimpiadi), Tennis, Vela, ciclismo, ecco cosa trasmetterà e non trasmetterà (il grande ca… - zazoomblog : Vela Olimpica Europei windsurf RS:X: Camboni al terzo posto Speciale quinta - #Olimpica #Europei #windsurf #RS:X: - sportface2016 : #Vela, i risultati dopo la prima giornata di gare a Vilamoura -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Europei Vela, Europei RS:X 2020: nessuna regata nel day-4. Camboni, Benedetti, Speciale e Maggetti alla Medal Race OA Sport Vela, Europei RS:X 2020: nessuna regata nel day-4. Camboni, Benedetti, Speciale e Maggetti alla Medal Race

Si è concluso con un nulla di fatto il day-4 degli Campionati Europei RS:X 2020 di scena a Vilamoura (Portogallo) a causa dello scarso vento, infatti, non si sono disputate le ultime tre regate in pro ...

Oggi si terrà la Notte Europea dei Ricercatori in Italia

Stasera alle 19:00 sulla pagina Facebook dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma si terrà il webinair chiamato Vaccini: all’incrocio tra scienza, politica ed economia, ...

Si è concluso con un nulla di fatto il day-4 degli Campionati Europei RS:X 2020 di scena a Vilamoura (Portogallo) a causa dello scarso vento, infatti, non si sono disputate le ultime tre regate in pro ...Stasera alle 19:00 sulla pagina Facebook dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma si terrà il webinair chiamato Vaccini: all’incrocio tra scienza, politica ed economia, ...