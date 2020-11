Tutti pazzi per Lucrezia Comanducci: ecco chi è davvero la corteggiatrice contesa a Uomini e Donne (Di venerdì 27 novembre 2020) Lucrezia Comanducci è la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne. Il suo triangolo con Armando Incarnato e Gianluca De Matteis sta tenendo tantissimi telespettatori incollati alla tv per capre come andrà a finire quella che sembra a Tutti gli effetti una telenovela. Da settembre la giovane sta frequentando entrambi i ragazzi. E ha più volte fatto capire che si sta trovando bene sia con l’uno che con l’altro. Inoltre, avrebbe sentito e incontrato Armando Incarnato e questo particolare ha indotto Gianluca a lasciarla al rivale. Ma è possibile che questa storia possa riservare altri capitoli e ulteriori colpi di scena. Tutti i fan del programma sono molto attenti e sono convinti che nelle puntate della prossima settimana potrebbero esserci delle novità. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)è la nuovadi. Il suo triangolo con Armando Incarnato e Gianluca De Matteis sta tenendo tantissimi telespettatori incollati alla tv per capre come andrà a finire quella che sembra agli effetti una telenovela. Da settembre la giovane sta frequentando entrambi i ragazzi. E ha più volte fatto capire che si sta trovando bene sia con l’uno che con l’altro. Inoltre, avrebbe sentito e incontrato Armando Incarnato e questo particolare ha indotto Gianluca a lasciarla al rivale. Ma è possibile che questa storia possa riservare altri capitoli e ulteriori colpi di scena.i fan del programma sono molto attenti e sono convinti che nelle puntate della prossima settimana potrebbero esserci delle novità. (Continua dopo la ...

radioplaytime : #rdadioplaytime: Fratellazzi Pazzi tutti i giovedi ore 21 - Kage12 Sub089 - S_Eleonora_S : Tutti che la assecondano. Come con i pazzi ?????????? #gfvip - oonliz : Fra: dice a stefania di fare quello che si sente perché vuole che stia bene Voi: PORTA NEGATIVITÁ, VUOLE FARLA USCI… - Vale97B : RT @susy_juve: La casa in questo momento?????? ZIA MALGY ENTRA CHE QUI STANNO USCENDO PAZZI TUTTI #GFVIP - susy_juve : La casa in questo momento?????? ZIA MALGY ENTRA CHE QUI STANNO USCENDO PAZZI TUTTI #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Tutti pazzi per i borghi, anche in pandemia ANSA Nuova Europa La regina degli scacchi ha fatto innamorare di questo gioco: le scacchiere vanno a ruba

Dopo l'uscita su Netflix della serie Tv La regina degli scacchi c'è stata un'impennata di vendita delle scacchiere.

E’ il Black Friday, la storia del venerdì degli acquisti divenuto la festa dello shopping

Tutti pazzi per il Black Friday, il giorno degli acquisti vantaggiosi. Anche quest'anno, in piena emergenza Covid19, il Black Friday è arrivato puntuale, nonostante siano diversi i punti vendita che g ...

Dopo l'uscita su Netflix della serie Tv La regina degli scacchi c'è stata un'impennata di vendita delle scacchiere.Tutti pazzi per il Black Friday, il giorno degli acquisti vantaggiosi. Anche quest'anno, in piena emergenza Covid19, il Black Friday è arrivato puntuale, nonostante siano diversi i punti vendita che g ...