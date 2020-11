Strage di Bologna: per la procura fu Gelli a finanziarla (Di venerdì 27 novembre 2020) I soldi di Licio Gelli per finanziare la Strage di Bologna sarebbero passati anche per il conto dell’allora compagna di Gilberto Cavallini. La procura generale di Bologna sembra avere le idee sempre più chiare: a finanziare la Strage di Bologna del 2 agosto 1980 fu Licio Gelli. Ma le novità che stanno emergendo dalle indagini L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) I soldi di Licioper finanziare ladisarebbero passati anche per il conto dell’allora compagna di Gilberto Cavallini. Lagenerale disembra avere le idee sempre più chiare: a finanziare ladidel 2 agosto 1980 fu Licio. Ma le novità che stanno emergendo dalle indagini L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Strage di Bologna, non solo Nar. Per la procura generale coinvolti anche Terza Posizione e Ordine Nuovo: “Ora visio… - Adnkronos : #StrageBologna, processo per 4 indagati: per pg soldi da #P2 per attentato - altreconomia : Oggi Paolo #Bellini è apparso all'udienza preliminare del caso in cui è imputato per concorso alla strage di… - Fusillide : RT @Adnkronos: #StrageBologna, processo per 4 indagati: per pg soldi da #P2 per attentato - rep_bologna : Strage di Bologna, udienza sui mandanti. Bolognesi: 'Inizia un processo storico' [aggiornamento delle 11:33] -