“Sono qui per un motivo preciso”. Alfonso Signorini irrompe nella casa del GF Vip, il messaggio è per Elisabetta Gregoraci (Di venerdì 27 novembre 2020) nella serata del 27 novembre non è andata in onda la puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Infatti, l’appuntamento del venerdì è stato eliminato per lasciare spazio alla fiction ‘Il silenzio dell’acqua 2’ con Ambra Angiolini. E in queste ore si è materializzato nella casa più spiata d’Italia l’ingresso a sorpresa di Alfonso Signorini. Un gesto inaspettato, che praticamente nessuno pensava di poter vedere, nemmeno ovviamente i concorrenti, che sono rimasti stupiti da questa irruzione. E sono spuntate fuori le motivazioni di questa sua apparizione. Innanzitutto, ha svelato agli inquilini del reality show che non sarebbe andata in onda la puntata, quindi il prossimo appuntamento in diretta è previsto per lunedì 30 novembre. Signorini ha voluto parlare a fondo con tutti i concorrenti e si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)serata del 27 novembre non è andata in onda la puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Infatti, l’appuntamento del venerdì è stato eliminato per lasciare spazio alla fiction ‘Il silenzio dell’acqua 2’ con Ambra Angiolini. E in queste ore si è materializzatopiù spiata d’Italia l’ingresso a sorpresa di. Un gesto inaspettato, che praticamente nessuno pensava di poter vedere, nemmeno ovviamente i concorrenti, che sono rimasti stupiti da questa irruzione. E sono spuntate fuori le motivazioni di questa sua apparizione. Innanzitutto, ha svelato agli inquilini del reality show che non sarebbe andata in onda la puntata, quindi il prossimo appuntamento in diretta è previsto per lunedì 30 novembre.ha voluto parlare a fondo con tutti i concorrenti e si è ...

