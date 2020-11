Serie B, la proposta della Lega: “Prossimo campionato a 21 squadre, vogliamo una retrocessione in meno” (Di venerdì 27 novembre 2020) Ventuno squadre nella Serie B 2021-22, riequilibrando da subito promozioni in Serie A (sempre 3) e retrocessioni (da 4 passano a 3).È questa la proposta della Lega Serie B, che nella giornata di ieri, riunita in videoconferenza, ha deliberato - con 19 votanti (18 favorevoli e il voto contrario della Salernitana) -, il numero di club partecipanti al campionato 2021-22, fissandolo a 21 in conseguenza di tre promozioni in Serie A (due dirette e una mediante playoff) e tre retrocessioni in Lega Pro (due dirette e la terza con la disputa dei playout) nel campionato in corso. Ora la delibera deve però passare al vaglio del Consiglio federale.In una nota la Lega B afferma: ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) VentunonellaB 2021-22, riequilibrando da subito promozioni inA (sempre 3) e retrocessioni (da 4 passano a 3).È questa laB, che nella giornata di ieri, riunita in videoconferenza, ha deliberato - con 19 votanti (18 favorevoli e il voto contrarioSalernitana) -, il numero di club partecipanti al2021-22, fissandolo a 21 in conseguenza di tre promozioni inA (due dirette e una mediante playoff) e tre retrocessioni inPro (due dirette e la terza con la disputa dei playout) nelin corso. Ora la delibera deve però passare al vaglio del Consiglio federale.In una nota laB afferma: ...

