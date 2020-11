Platini: «Mi volevano a Napoli con Maradona, gli avrei lasciato la 10» (Di venerdì 27 novembre 2020) Michel Platini ricorda Diego Armando Maradona. Ecco le parole dell’ex numero 10 della Juventus per il compianto campione Michel Platini, intervistato da La Gazzetta Dello Sport, ricorda Diego Armando Maradona. PRIMO INCONTRO – «La prima volta ci eravamo incontrati a Buenos Aires nel giugno 1979, l’indimenticabile Argentina-Resto del Mondo.C’eravamo io,Rossi, Tardelli, Boniek, allenati dal vostro Enzo Bearzot che mi aveva voluto in squadra. Dall’altra parte i campioni del 1978. Con Diego ancora giovanissimo». RAGAZZO GIA’ GRANDE – «Questo sì. Come Pelé, come Cruijff, come Ronaldo, come Zidane. I campionissimi che segnano un’epoca». COME Platini? – «Ma non mi chieda confronti. Come si fa a dire se sono meglioi Beatles o Battisti? Celentano o Jacques Brel? Sono paragoni che non hanno senso nella vita e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Michelricorda Diego Armando. Ecco le parole dell’ex numero 10 della Juventus per il compianto campione Michel, intervistato da La Gazzetta Dello Sport, ricorda Diego Armando. PRIMO INCONTRO – «La prima volta ci eravamo incontrati a Buenos Aires nel giugno 1979, l’indimenticabile Argentina-Resto del Mondo.C’eravamo io,Rossi, Tardelli, Boniek, allenati dal vostro Enzo Bearzot che mi aveva voluto in squadra. Dall’altra parte i campioni del 1978. Con Diego ancora giovanissimo». RAGAZZO GIA’ GRANDE – «Questo sì. Come Pelé, come Cruijff, come Ronaldo, come Zidane. I campionissimi che segnano un’epoca». COME? – «Ma non mi chieda confronti. Come si fa a dire se sono meglioi Beatles o Battisti? Celentano o Jacques Brel? Sono paragoni che non hanno senso nella vita e ...

