Morte Maradona | Laura Pausini | “La sua morte ha oscurato le donne abusate E’ un dato di fatto”

Laura Pausini è stata fortemente criticata in seguito a delle affermazioni in cui commentava la decisione dei media di dare più spazio alla notizia della morte di Diego Armando Maradona a discapito della giornata dedicata alle donne vittime di violenza. Per questo motivo, la cantante ha chiarito la situazione attraverso il profilo Instagram: "Io parlavo di spazio dato alla notizia del campione che ha oscurato quello della giornata dedicata alle vittime di violenza. Che tra ieri e oggi sono state 3. Le notizie importanti possono essere entrambe di rilievo e la considerazione che ieri non sia stato così nel giorno a loro dedicato, è un semplice dato di fatto. E' un peccato perchè entrambe erano importanti", ha spiegato la cantante.

