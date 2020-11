Minecraft incontra Harry Potter grazie all' enorme mod Witchcraft and Wizardry

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 27 novembre 2020) Se amate giocare adopo tutti questi anni e siete fan di, allora questa notizia fa per voi. E' disponibile infatti probabilmente una delle mod più gigantesche e complete per il gioco di Mojang chiamataand. La mod vi catapulta nel mondo di Hogwarts con un gigantesco castello, con ogni stanza che è meticolosamente decorata e piena di barili e dipinti e altre cianfrusaglieal pacchetto di texture personalizzato utilizzato dalla mappa. Come se la mappa stessa non fosse abbastanza impressionante, l'esperienza non richiede affatto mod effettive. Basta scaricare la mappa e i pacchetti di risorse manualmente o con un pratico programma di installazione e il gioco è fatto. Ovviamente non si tratta di un mero fattore estetico in quanto la mod è ...