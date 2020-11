Mercedes, da Stelle d'Argento a Stelle Verdi certificate FIA (Di venerdì 27 novembre 2020) Ai sette titoli mondiali Costruttori, il 2020 porta in Mercedes anche un altro 'titolo', in chiave sostenibilità ambientale, buono per pratiche applicate e, soprattutto, da spendere in una ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 novembre 2020) Ai sette titoli mondiali Costruttori, il 2020 porta inanche un altro 'titolo', in chiave sostenibilità ambientale, buono per pratiche applicate e, soprattutto, da spendere in una ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Stelle Auto, elettriche le più green: bene anche ibrido e diesel - Eco Mobilità Agenzia ANSA Green Ncap testa 24 auto: 5 stelle per le elettriche, bene anche ibride e Diesel

Il consorzio Green Ncap ha rilasciato i risultati della quarta serie di test su emissioni, consumi ed efficienza energetica delle auto in commercio, ...

Mercedes, da Stelle d'Argento a Stelle Verdi certificate FIA

La valutazione della FIA ha interessato le pratiche condotte in fabbrica a Brackley, in un piano che vede Mercedes puntare a dimezzare, nelle operazioni del team F1, entro il 2022 le emissioni di Co2 ...

