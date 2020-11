Magenta | polveri sottili sopra i limiti consentiti

(Di venerdì 27 novembre 2020)(Milano), 27 novembre 2020. Pm10 alle stelle a Milano dove i valori, in quasi tutte le centraline, hanno doppiato la soglia limite dei 50 microgrammi al metrocubo. Nella giornata di giovedì la ...

Ultime Notizie dalla rete : Magenta polveri

Il Giorno

Il Pm10, che non dovrebbe superare il valore di 50 microgrammi per metro cubo, oggi è salito a 84 nonostante il lockdown e il traffico ridotto ...È pessima la qualità dell'aria di Milano. Nella giornata di giovedì 26 novembre le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti (fissati a 50 microgrammi per ...