Lavaggi frequenti e igienizzazione | come prendersi cura delle mani

(Di venerdì 27 novembre 2020) Partito lo scorso marzo, divenne subito virale il video social di Gloria Gaynor che, sulle note della sua I Will Survive, sensibilizzava al lavaggio frequente delle mani come gesto fondamentale per contenere la diffusione del coronavirus. Da lì, una cascata di post, video e messaggi di follower, etichettati dagli hashtag #iwillsurvivechallenge, #washyourhands, si susseguì inondando il vasto mondo del web.

Dorayak49645187 : @Highlander_Ro @EleLe08 Cmq io faccio dei lavaggi frequenti per evitare ciò, nasali e gargarismi. -

Ultime Notizie dalla rete : Lavaggi frequenti

Proiezioni di Borsa

Mai come adesso, con l'abbassamento delle temperature e i lavaggi frequenti fondamentali per arginare il contagio, occorre proteggerle e nutrirle in profondità ...Un vademecum per i consumatori a mantenere in perfetto stato gli indumenti da lavoro e per l'attività fisica. Versari: "Freschezza e rispetto di forme e fibre" ...