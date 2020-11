Gilles Rocca | svelato il segreto dal passato | fan increduli

Leggi su chenews

(Di venerdì 27 novembre 2020), vincitore indiscusso di Ballando con le Stelle, fino a poco tempo fa lavorava dietro le quinte della trasmissione Foto InstagramL’affascinante attore 37enne, per arrotondare si è dedicato spesso a un’altra attività, quella di backliner, cioè tecnico degli strumenti musicali. Un lavoro che si svolge dietro le quinte. Quello che pochi sanno è che Ballando non è stato solo il palco della sua vittoria di qualche giorno fa, ma anche il suo luogo di lavoro di qualche tempo fa, dove lavorava dietro le quinte, proprio come tecnico degli strumenti musicali. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista a Gente. “Sistemavo gli strumenti, ora ho vinto”. L’attore ha infatti trionfato nello show, ballando con Lucrezia Lando. LEGGI ANCHE >>> Paura per l’ex Ballando con le stelle: ...