Germania | prezzi import ottobre sopra attese

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Si confermano deboli iina ottobre. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della(DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dello 0,3% come a settembre. Su base annuale si registra un decremento del 3,9%, rispetto al -4,3% indicato il mese precedente e a migliore del -4,1% atteso dagli analisti. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, isono scesi dell’1,3% su base annua. Per quanto riguarda ialle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,1% su mese, mentre si evidenzia un calo dell’1% rispetto allo stesso periodo di un anno prima.

