Choc nel napoletano: crolla mobilificio. Il bilancio (Di venerdì 27 novembre 2020) Choc nel napoletano: un mobilificio è crollato su ste stesso in mattinata. Il disastro è avvenuto a Poggiomarino, in via Nuova San Marzano. E’ successo tutto all’improvviso, con un boato che ha terrorizzato l’intera località circostante. Sul posto, dopo i primi allarmi, sono così accorsi i Carabinieri, Vigili del fuoco ma anche centinaia di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020)nel: unto su ste stesso in mattinata. Il disastro è avvenuto a Poggiomarino, in via Nuova San Marzano. E’ successo tutto all’improvviso, con un boato che ha terrorizzato l’intera località circostante. Sul posto, dopo i primi allarmi, sono così accorsi i Carabinieri, Vigili del fuoco ma anche centinaia di L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Choc e lacrime a #Napoli: '#Maradona per sempre nel cuore' #ANSA - goddessrafferty : ma io sotto choc già gli aerei di coppia sono super cringe se dovete pure mettere in mezzo terzi cadete nel ridicolo #gfvip - ZorziMarty : La McGranitt nel pub che parla con gli altri prof e il ministro della magia con aggiornamenti choc con la prova inc… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Lutto cittadino a #Napoli: '#Maradona per sempre nel cuore, intitoliamogli lo stadio' #ANSA - StrunzTruppen : Quel gesto choc del rifugiato: decapita statua della Madonna. Le telecamere lo hanno ripreso mentre tagliava la t… -