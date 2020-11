Bollo auto 2020: pagamento sospeso, cos’hanno deciso le regioni? (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli automobilisti che avrebbero dovuto pagare il Bollo auto 2020 in questi mesi e che risiedono in certe regioni possono tirare un sospiro di sollievo, poiché in diverse regioni italiane, oltre il 50% dell’intero Paese, si è deciso per la sospensione del pagamento e quindi dell’adempimento previsto questi mesi, e il conseguente rinvio a giugno (o a luglio in un caso) a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Bollo auto è infatti un’imposta regionale, pertanto sono le regioni e non lo Stato a decidere per essa. Per conoscere tutte le informazioni sul Bollo auto, sull’eventuale rinvio e sospensione, quindi, vi rinviamo alle direttive pubblicate sul sito della Regione dove ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 27 novembre 2020) Glimobilisti che avrebbero dovuto pagare ilin questi mesi e che risiedono in certepossono tirare un sospiro di sollievo, poiché in diverseitaliane, oltre il 50% dell’intero Paese, si èper la sospensione dele quindi dell’adempimento previsto questi mesi, e il conseguente rinvio a giugno (o a luglio in un caso) a causa dell’emergenza Coronavirus. Ilè infatti un’imposta regionale, pertanto sono lee non lo Stato a decidere per essa. Per conoscere tutte le informazioni sul, sull’eventuale rinvio e sospensione, quindi, vi rinviamo alle direttive pubblicate sul sito della Regione dove ...

