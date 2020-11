Black Friday 2020: i migliori sconti su tecnologia, design, giocattoli (Di venerdì 27 novembre 2020) Il giorno dei grandi sconti è arrivato: il 27 novembre è il Black Friday, il venerdì nero dello shopping e, anche se le offerte vanno avanti ormai da settimane, è soprattutto in queste 24 ore che si fanno i grandi affari con un ulteriori ribassi che, come di consueto, specie per i prodotti di elettronica, andranno avanti fino a lunedì, il Cyber Monday. Da dove cominciare? Nella gallery sopra una selezione tra le migliori offerte per tecnologia, design e giocattoli da comprare on line Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Il giorno dei grandi sconti è arrivato: il 27 novembre è il Black Friday, il venerdì nero dello shopping e, anche se le offerte vanno avanti ormai da settimane, è soprattutto in queste 24 ore che si fanno i grandi affari con un ulteriori ribassi che, come di consueto, specie per i prodotti di elettronica, andranno avanti fino a lunedì, il Cyber Monday. Da dove cominciare? Nella gallery sopra una selezione tra le migliori offerte per tecnologia, design e giocattoli da comprare on line

team_world : Domani è il #BlackFriday: le offerte e gli sconti sono già attivi da diversi giorni, qui ti riassumiamo le migliori… - matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Agenzia_Ansa : Dal #BlackFriday al Panic Saturday di Natale, come acquistare online ed evitare le fregature #ANSA #ANSALifestyle - eteria_cloud : ?????#BlackFriday-#CyberMonday: il decalogo di Federconsumatori per evitare insidie e inconvenienti??… - AnnaAmbro : Chiedo ufficialmente a @UberEats @JustEat_it, @Glovo_IT e @Deliveroo_Italy di fare qualcosa per questo Black Friday… -