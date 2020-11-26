Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 10:30 (Di giovedì 26 novembre 2020) Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, TRAFFICO INTENSO SULLA’A12 Roma TARQUINIA A CAUSA DEI LAVORI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E NORD. NEL TRATTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBI I SENSI. SI TRANSITA SOLO IN SORPASSO FINO AL 30 NOVEMBRE. CI SPOSTIAMO A Roma IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA VIA DUE PONTI E CORSO FRANCIA SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, QUI TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI PER LAVORI CI SONO CODE SULLA PALOMBARESE IN LOCALITA’ SANTA LUCIA TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA VENEZIA GIULIA NELLE DUE DIREZIONI. IN ZONA RICORDIAMO ANCHE LA ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Arsenal1993 : @LindaMeleo @materia__prima @romamobilita @rep_roma ma questi parcheggi(blu) su viale Pretoriano e quelli ancora pr… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-11-2020 -
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