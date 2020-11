Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020)DEL 26 NOVEMBREORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, TRAFFICO INTENSO SULLA’A12TARQUINIA A CAUSA DEI LAVORI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E NORD. NEL TRATTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBI I SENSI. SI TRANSITA SOLO IN SORPASSO FINO AL 30 NOVEMBRE. CI SPOSTIAMO AIN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA VIA DUE PONTI E CORSO FRANCIA SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, QUI TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI PER LAVORI CI SONO CODE SULLA PALOMBARESE IN LOCALITA’ SANTA LUCIA TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA VENEZIA GIULIA NELLE DUE DIREZIONI. IN ZONA RICORDIAMO ANCHE LA ...