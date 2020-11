Vaccino AstraZeneca | l' errore della mezza dose diventa un caso | Servono altri studi

(Di giovedì 26 novembre 2020) In alcune confezioni c'era una concentrazione di principio attivo dita. Quando i ricercatori se ne sono accorti, hanno deciso di proseguire comunque le somministrazioni. Così l'efficacia è passata dal 62% al 90%. Ora la società dice: "Faremo test aggiuntivi"

Per un errore nella somministrazione si è scoperto che mezza dose aveva dato risultati migliori rispetto alla dose intera. E adesso si cerca di capire il perché.Il candidato vaccino anti Covid elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di Pomezia, richiede studi "supplementari". Lo ha ammesso oggi, in un'intervista alla Bl ...