Torna scomodo al leghista un suo tweet di qualche anno fa

uolller : RT @RonaldL82181810: @La7tv @OttoemezzoTW @AndreaScanzi @antonellaviol17 finalmente torna il giornalismo scomodo quello d'assalto sarà uno… - RonaldL82181810 : @La7tv @OttoemezzoTW @AndreaScanzi @antonellaviol17 finalmente torna il giornalismo scomodo quello d'assalto sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna scomodo

Lecconews

Al via il “Torino film festival” che oggi presenta il programma della sua 38^ edizione – composto da 133 film, tra lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi – interamente online sulla piattaforma s ...Due settimane dopo il pareggio in extremis con la Juventus e le polemiche delle ultime settimane, la Lazio torna in campo per lasciarsi tutto alle spalle. Lo farà a Crotone ...