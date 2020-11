Strage di Erba, il marito Azouz a processo: “Gli assassini sono ancora liberi” (Di giovedì 26 novembre 2020) La Strage di Erba torna in tribunale. Nella giornata di ieri infatti si è tenuta una nuova udienza, il cui scopo però non è trovare i colpevoli della morte di Raffaella Castagna, il piccolo Youssef, la nonna e la moglie del vicino di casa, Mario Frigerio. Alla sbarra infatti c’è Azouz Marzouck, il marito e padre della famiglia sterminata e per la cui morte sono stati condannati in via definitiva Rosa Bazzi e Olindo Romano. Proprio loro però hanno denunciato per calunnia Azouz, che ora però li ritiene innocenti e ha richiesto quindi nuove perizie. Strage di Erba, il marito a processo per calunnia La vicenda processuale è intricata. Rosa e Olindo, una delle coppie più celebri della cronaca nera italiana e ritenuti ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Laditorna in tribunale. Nella giornata di ieri infatti si è tenuta una nuova udienza, il cui scopo però non è trovare i colpevoli della morte di Raffaella Castagna, il piccolo Youssef, la nonna e la moglie del vicino di casa, Mario Frigerio. Alla sbarra infatti c’èMarzouck, ile padre della famiglia sterminata e per la cui mortestati condannati in via definitiva Rosa Bazzi e Olindo Romano. Proprio loro però hanno denunciato per calunnia, che ora però li ritiene innocenti e ha richiesto quindi nuove perizie.di, ilper calunnia La vicenda processuale è intricata. Rosa e Olindo, una delle coppie più celebri della cronaca nera italiana e ritenuti ...

