Scostamento di bilancio, Conte: “E’ un ottimo segnale. Auspico che il clima di confronto e dialogo possa accompagnare anche i prossimi passaggi” (Di giovedì 26 novembre 2020) “La votazione alla Camera sulla risoluzione di maggioranza relativa allo Scostamento di bilancio è un ottimo segnale in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese. Tra le forze di opposizione prevale la via del dialogo e di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l’hanno voluta perseguire sin dall’inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli”. E’ quanto afferma il premier Giuseppe Conte a proposito del via libera allo Scostamento di bilancio (leggi l’articolo). “Il voto che si è appena concluso – aggiunge il presidente del Consiglio – è anche il segno che le linee di intervento programmate dal Governo, che Contemplano misure di sostegno a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) “La votazione alla Camera sulla risoluzione di maggioranza relativa allodiè unin questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese. Tra le forze di opposizione prevale la via dele di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l’hanno voluta perseguire sin dall’inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli”. E’ quanto afferma il premier Giuseppea proposito del via libera allodi(leggi l’articolo). “Il voto che si è appena concluso – aggiunge il presidente del Consiglio – èil segno che le linee di intervento programmate dal Governo, chemplano misure di sostegno a ...

borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - matteosalvinimi : ...Servono risposte immediate e concrete, altro che sprecare soldi in bonus monopattini e banchi a rotelle. Anche i… - MolinariRik : Se deve esserci un nuovo scostamento di bilancio allora la Lega chiede che venga usato per bloccare i versamenti di… - Davide72 : @matteosalvinimi complimenti per esservi astenuti per lo scostamento di bilancio. Che opposizione ridicola siete. I… - ggbram : RT @CarloCalenda: Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario si ragg… -