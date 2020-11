Sacchi ricorda Maradona: «Mi voleva al Napoli. È stato un Picasso» (Di giovedì 26 novembre 2020) Arrigo Sacchi ha ricordato Diego Armando Maradona, rivali ma mai nemici Tra Arrigo Sacchi e Diego Armando Maradona era nato, nel corso del tempo e delle sfide in campo, un bellissimo rapporto d’amicizia. E l’ex allenatore del Milan ha ricordato la leggenda argentina in una intervista a La Gazzetta dello Sport. AMICIZIA – «Diego era prima di tutto un amico. Ovunque capitasse di incontrarci, fosse a Milano Marittima per una cena a base di calcio, oppure ai Mondiali del Sudafrica o a quelli in Brasile, era sempre una festa. Per gli amanti del pallone Maradona è stato tutto. Era il Picasso del calcio. Uno straordinario interprete di questo sport. Con un gesto era capace di rendere bellissima anche una partita insulsa. Ed è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Arrigohato Diego Armando, rivali ma mai nemici Tra Arrigoe Diego Armandoera nato, nel corso del tempo e delle sfide in campo, un bellissimo rapporto d’amicizia. E l’ex allenatore del Milan hato la leggenda argentina in una intervista a La Gazzetta dello Sport. AMICIZIA – «Diego era prima di tutto un amico. Ovunque capitasse di incontrarci, fosse a Milano Marittima per una cena a base di calcio, oppure ai Mondiali del Sudafrica o a quelli in Brasile, era sempre una festa. Per gli amanti del pallonetutto. Era ildel calcio. Uno straordinario interprete di questo sport. Con un gesto era capace di rendere bellissima anche una partita insulsa. Ed è ...

