Rebic assist man, Calhanoglu con la testa... altrove e non in Europa League. Bennacer illuminante (Di giovedì 26 novembre 2020) DONNARUMMA 6 Para e incassa. Ma non per colpa sua DALOT 6 Concentrato maggiormente nella fase difensiva. KJAER 6,5 Quasi perfetto. Ancora una volta. Il gol? Cerca di metterci un piede. Non ci riesce ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) DONNARUMMA 6 Para e incassa. Ma non per colpa sua DALOT 6 Concentrato maggiormente nella fase difensiva. KJAER 6,5 Quasi perfetto. Ancora una volta. Il gol? Cerca di metterci un piede. Non ci riesce ...

Splendida verticalizzazione di Tonali che innesca Rebic in profondità: il croato porta palla e serve l'assist perfetto a Castillejo per il gol del vantaggio. Al 20' il Lille riequilibra il match: ...

Lille-Milan 1-1: le pagelle dei rossoneri

Il Milan sbatte per la seconda volta contro il muro del Lille, ma torna a casa con un punto, una prestazione convincente.

