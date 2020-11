Orrore a Padova, uomo uccide la moglie con una coltellata al petto in casa (Di giovedì 26 novembre 2020) . L’omicidio è avvenuto durante la notte tra martedì e mercoledì a Cadoneghe, comune alle porte di Padova. La vittima è una donna di 30 anni, Abioui Aycha, il killer è il marito, il 39enne Abdelfettah Jennati di professione magazziniere. La Coppia, originaria del Marocco, da tempo era residente in Italia e aveva tre figli piccoli che abitavano nella casa dove si è consumato il femminicidio. Orrore nelle scorse ore nel Padovano dove un uomo ha ucciso la moglie sferrandole una coltellata al petto mentre erano nella loro abitazione. Il femminicidio ancora una volta si è consumato all’interno delle mura domestiche dove la vittima è stata raggiunta da un fendente che l’ha trapassata da parte a parte senza lasciarle scapo. L’omicidio è avvenuto durante la ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 26 novembre 2020) . L’omicidio è avvenuto durante la notte tra martedì e mercoledì a Cadoneghe, comune alle porte di. La vittima è una donna di 30 anni, Abioui Aycha, il killer è il marito, il 39enne Abdelfettah Jennati di professione magazziniere. La Coppia, originaria del Marocco, da tempo era residente in Italia e aveva tre figli piccoli che abitavano nelladove si è consumato il femminicidio.nelle scorse ore nelno dove unha ucciso lasferrandole unaalmentre erano nella loro abitazione. Il femminicidio ancora una volta si è consumato all’interno delle mura domestiche dove la vittima è stata raggiunta da un fendente che l’ha trapassata da parte a parte senza lasciarle scapo. L’omicidio è avvenuto durante la ...

di Viviana Ponchia ROMA In Italia sono state 91 le vittime di femminicidio nei primi dieci mesi di quest’anno. Una ogni tre giorni. Quasi 7 milioni, secondo l’Istat, hanno subìto maltrattamenti fisici ...

LA TRAGEDIACADONEGHE Il sangue, l'orrore della violenza, la tenerezza per quei bimbi rimasti senza madre. E l'incubo di una donna controllata, addirittura con una telecamera nascosta, dal ...

