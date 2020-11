Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tony Damascelli Diego ha deciso di morire come non aveva mai vissuto: in silenzio. Triste, solitario e finale, come il titolo di Osvaldo Soriano Diego ha deciso di morire come non aveva mai vissuto: in silenzio. Triste, solitario e finale, come il titolo di Osvaldo Soriano. Improvvisamente, lentamente, quest'anno maligno si sta portando via, i nostri sogni. Il risveglio è crudele, amarissimo. Diego Armando Maradona è stato un sogno anche quando era realtà, è stato rivoluzionario e conservatore, ha dipinto e firmato i quadri più belli di questo gioco di artisti e maghi e ingannatori. È stato lui truffatore e prestigiatore, è riuscito a toccare il cielo con le sue gambe tozze che creavano però giochi eleganti e imprevedibili per chiunque gli si ponesse davanti. Ha regalato il paradiso a chi continua a vivere nell'inferno di esistenze di margine, il calcio è una droga, ...