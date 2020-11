Mancanza di personale medico per fronteggiare la pandemia (Di giovedì 26 novembre 2020) La pandemia scaturita dal Covid-19 ha gettato una luce dura sulle risorse ospedaliere dei Paesi dell’Unione Europea. La nostra Italia, è uno degli Stati membri più colpiti dalla crisi sanitaria, l’afflusso di pazienti ha avuto un effetto amplificante sulla carenza di caregiver, già palpabile da anni, oggi mancano diverse migliaia di medici. “Il problema che abbiamo di fronte“, ha riferito l’Avvocato Carlo Palermo, Segretario Generale del Sindacato dei Medici ANAAO ASSOMED, ??”è che solo gli specialisti possono lavorare nelle unità di terapia intensiva, siano essiMedici o Infermieri. Abbiamo bisogno di 2.000 Medici in grado di utilizzare ventilatori e non ci sono abbastanza Medici qualificati“. Il governo ha previsto di aumentare il numero di posti letto in terapia intensiva, da 5.200 a quasi 11.000. “Ciò equivarrebbe a creare più posti letto“, prosegue, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 novembre 2020) Lascaturita dal Covid-19 ha gettato una luce dura sulle risorse ospedaliere dei Paesi dell’Unione Europea. La nostra Italia, è uno degli Stati membri più colpiti dalla crisi sanitaria, l’afflusso di pazienti ha avuto un effetto amplificante sulla carenza di caregiver, già palpabile da anni, oggi mancano diverse migliaia di medici. “Il problema che abbiamo di fronte“, ha riferito l’Avvocato Carlo Palermo, Segretario Generale del Sindacato dei Medici ANAAO ASSOMED, ??”è che solo gli specialisti possono lavorare nelle unità di terapia intensiva, siano essiMedici o Infermieri. Abbiamo bisogno di 2.000 Medici in grado di utilizzare ventilatori e non ci sono abbastanza Medici qualificati“. Il governo ha previsto di aumentare il numero di posti letto in terapia intensiva, da 5.200 a quasi 11.000. “Ciò equivarrebbe a creare più posti letto“, prosegue, ...

