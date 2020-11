Madonna è morta? I fan nel panico, sui social le dicono addio (Di giovedì 26 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sul web sta circolando la presunta morte di Madonna, i fan si dichiarano completamente disperati. Ma capiamo cosa sta succedendo. Su Twitter tantissimi sono i post di addio alla regina del pop, Madonna. Ma addentriamoci nella vicenda. Ieri è stata data la tragica notizia della morte della leggenda del calcio Maradona, ecco che con questa Leggi su youmovies (Di giovedì 26 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sul web sta circolando la presunta morte di, i fan si dichiarano completamente disperati. Ma capiamo cosa sta succedendo. Su Twitter tantissimi sono i post dialla regina del pop,. Ma addentriamoci nella vicenda. Ieri è stata data la tragica notizia della morte della leggenda del calcio Maradona, ecco che con questa

È arrivata a Rimini nello scorso ottobre, nell’anno delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del grande artista urbinate, ma in pochi hanno potuto vedere dal vivo l’opera di Raffaello ospitata ne ...

Madonna è in tendenza su Twitter perché qualcuno pensa che sia morta lei e non Maradona

Le voci di corridoio sulla scomparsa della cantante si sono però rivelate quasi immediatamente inaccurate e, come è facile intuire a posteriori, erano correlate alla morte di Maradona per via di ...

