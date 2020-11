La storia di Avril Haines, esempio per tutte le donne (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 25 novembre ricorre, come ogni anno, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una piaga tutt'altro che in via di risoluzione, tanto più nel nostro Paese. La retorica legata a questa triste celebrazione è legata alla speranza di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di scottante attualità, atteso che ancora ieri due donne, a Catanzaro e Padova, hanno perso la vita a causa dei loro mariti, compagni o ex: accoltellate, bruciate, picchiate, attinte da colpi d'arma da fuoco, stuprate, sfregiate, un copione sempre uguale a se stesso che nessuna normativa sino ad oggi ha permesso di stemperare, nemmeno il celebrato Codice Rosso. In questa ricorrenza però, per celebrare la donna e la sua forza, vorrei menzionare un'esponente del gentile sesso, non già come vittima delle violenze maschili, ma come protagonista di un riscatto incredibile ... Leggi su panorama (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 25 novembre ricorre, come ogni anno, la giornata mondiale contro la violenza sulle, una piaga tutt'altro che in via di risoluzione, tanto più nel nostro Paese. La retorica legata a questa triste celebrazione è legata alla speranza di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di scottante attualità, atteso che ancora ieri due, a Catanzaro e Padova, hanno perso la vita a causa dei loro mariti, compagni o ex: accoltellate, bruciate, picchiate, attinte da colpi d'arma da fuoco, stuprate, sfregiate, un copione sempre uguale a se stesso che nessuna normativa sino ad oggi ha permesso di stemperare, nemmeno il celebrato Codice Rosso. In questa ricorrenza però, per celebrare la donna e la sua forza, vorrei menzionare un'esponente del gentile sesso, non già come vittima delle violenze maschili, ma come protagonista di un riscatto incredibile ...

AvrilBestItalia : Nuova storia di Avril Lavigne sul suo Instagram. Lei è con Skrillex?Entrambi hanno iniziato a seguirsi su IG da poc… - IOdonna : Usa: Yellen e Haines, due donne a capo di Tesoro e Cia. Perché ne sentiremo parlare - theIoosecannon : RT @cmqnepa: come vorrei aver vissuto a pieno avril lavigne.... secondo me un pezzo irripetibile nella storia della musica... - ITSMARTINAREA30 : RT @cmqnepa: come vorrei aver vissuto a pieno avril lavigne.... secondo me un pezzo irripetibile nella storia della musica... - bluserotonina : RT @cmqnepa: come vorrei aver vissuto a pieno avril lavigne.... secondo me un pezzo irripetibile nella storia della musica... -

Ultime Notizie dalla rete : storia Avril La storia di Avril Haines, esempio per tutte le donne Panorama Trump, via libera alla transizione dei poteri a Biden. La squadra del nuovo presidente. Chi sono

Donald Trump ha annunciato su Twitter che ha dato disco verde per la transizione dei poteri. «Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile ...

Chi sono i primi nomi annunciati da Biden per la sua amministrazione

Martedì 24 novembre, il presidente eletto Joe Biden ha presentato dal palco del Queen Theatre di Wilmington alcune delle sue nomine per la propria squadra di governo. Spetterà al Senato, nel 2021, app ...

Donald Trump ha annunciato su Twitter che ha dato disco verde per la transizione dei poteri. «Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile ...Martedì 24 novembre, il presidente eletto Joe Biden ha presentato dal palco del Queen Theatre di Wilmington alcune delle sue nomine per la propria squadra di governo. Spetterà al Senato, nel 2021, app ...