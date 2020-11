Imola | compra un involtino al supermercato e ci trova dentro un pezzo di dito

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 novembre 2020) Macabra scoperta per un cliente di undi(Bologna): all’interno di unacquistato in quel negozioun residuo compatibile con undi. È successo nei giorni scorsi a una persona di San Lorenzo di Lugo, in provincia di Ravenna, che si è rivolta ai carabinieri. A riportare la storia sono i quotidiani locali, che specificano che i militari hanno avviato le indagini e sono risaliti alla provenienza della confezione di involtini, la Spagna, mentre per capire se si tratti effettivamente di unumano saranno eseguiti ulteriori esami. Sono in corso verifiche della procura di Ravenna che ha già disposto l’analisi del Dna per capire se effettivamente, come dall’aspetto sembra, il residuo in questione sia proprio un frammento di ...